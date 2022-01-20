RÜZGARIN DEVİRDİĞİ AĞAÇ, OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

HATAY'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kent merkezinde dün gece etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle İnönü Caddesi ile Yunus Emre Parkı'ndaki bazı ağaçların dalları kırıldı. Metrelerce yükseklikteki bir ağaç ise kökünden sökülüp park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar oluştu.