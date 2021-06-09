Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu
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Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu

Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Gürün ilçesinde rüzgarın devirdiği ağaç bir evin çatısına düştü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde rüzgarın devirdiği ağaç bir evin çatısına düştü.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Gürün ilçesi Kirazlık Mahallesinde meydana geldi. Yağmurun ardından çıkan rüzgar bir Selvi ağacının kırılmasına neden oldu. Kırılan ağaç Erdoğan Köse'ye ait evin çatısına düştü. Çatıda maddi hasar meydana geldi. Olayla yaralanan olmadı. - SİVAS

Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu
Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu
Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu
Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Rüzgarın devirdiği ağaç çatıda hasara neden oldu - Haberler
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