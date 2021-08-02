Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor

Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabahın erken saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek veriyor.

Güğlen Dağında yoğun şekilde devam eden yangın, Güneykaya Mahallesi'ne yönelik bir tehdit oluşturuyor. Yangının yayılmaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. İş makinaları ile yangının önünün kesilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güneykaya Mahallesi halkından eli kazma kürek tutan kadın erkek herkes yangın söndürme ekiplerine yardım ediyorlar. Hayvanları ile de malzeme taşıyorlar. Mahalleye yangının sıçramaması için yangın işçileri ile köylüler canla başla mücadele ediyor.

Çevre illerden gelen çok sayıda orman işçisi, arozözlerle ve köylülerle yangına müdahale ediliyor.

(Ayşe Çatlı/İHA)

Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor
Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor
Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor
Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor
Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor
Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor
Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Yusuf Güney Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:55:45. #1.16#

title