Rüzgarın da etkisi ile Güğlen Dağında yangın etkili oluyor

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabahın erken saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek veriyor.

Güğlen Dağında yoğun şekilde devam eden yangın, Güneykaya Mahallesi'ne yönelik bir tehdit oluşturuyor. Yangının yayılmaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. İş makinaları ile yangının önünün kesilmesi için çalışmalar devam ediyor. Güneykaya Mahallesi halkından eli kazma kürek tutan kadın erkek herkes yangın söndürme ekiplerine yardım ediyorlar. Hayvanları ile de malzeme taşıyorlar. Mahalleye yangının sıçramaması için yangın işçileri ile köylüler canla başla mücadele ediyor.

Çevre illerden gelen çok sayıda orman işçisi, arozözlerle ve köylülerle yangına müdahale ediliyor.

(Ayşe Çatlı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı