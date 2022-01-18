Rüzgarın çatıdan kopardığı sac levhalar, 2 kişiyi yaraladı

ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan sac levhalar, 2 kişiyi yaraladı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan sac levhalar, 2 kişiyi yaraladı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte öğle saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle, Mithatpaşa Mahallesi Şemsi Denizer Sokak'ta bulunan bir binanın çatısındaki sac levhalar koptu. Sac levhalar, bu sırada aracının bagajından eşyalarını alan kişi ile yolda yürüyen kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan 2 kişi için sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Bu arada olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çatısından kopan sac levhaların aracın bagaj kısmı ile yolda yürüyen kadına zarar verdiği görüldü.