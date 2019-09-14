Rüzgardan yarıya inen Türk bayrağı yeniden göndere çekildi
Muğla'da şiddetli rüzgar nedeniyle yarıya inen Türk bayrağı, görevliler tarafından tekrar göndere çekildi.
Muğla'da şiddetli rüzgar nedeniyle yarıya inen Türk bayrağı, görevliler tarafından tekrar göndere çekildi.
Menteşe ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini rüzgara bıraktı.
Zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle kopan dallar ve dökülen yapraklar, ekipler tarafından toplandı.
Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı yanındaki Türk bayrağı da şiddetli rüzgar nedeniyle yarıya indi.
Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yarıya inen Türk bayrağını tekrar göndere çekti.
Vatandaşlar, belediye yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.