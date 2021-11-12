Rüzgardan elektrik üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da tüm zamanların en üst seviyeye ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Kasım'da rüzgardan elde edilen enerji üretiminin 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en üst seviyesine ulaştığını duyurdu. Bakan Dönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rüzgarın hızına yetişilmiyor! 10 Kasım'da rüzgardan elektrik üretimi 181 bin 249 MWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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