Rüzgardan eğilen ağacın yardımına Kızıltepe polisi koştu
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Rüzgardan eğilen ağacın yardımına Kızıltepe polisi koştu

Rüzgardan eğilen ağacın yardımına Kızıltepe polisi koştu
09.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:00

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri şiddetli rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri şiddetli rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında şiddetli rüzgardan dolayı eğilen ağacı düzeltti. Polis ekipleri ağacı sağlamlaştırmak için ağacın gövdesine ip bağladı. Polisler, yere çaktıkları çıta yardımıyla da ağacı sağlamlaştırdı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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