RÜZGARDA TERASIN DUVARI YOLA DÜŞTÜ

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın terasında bulunan duvar yıkılarak yola düştü.

Karabük'te öğle saatlerinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı. Hürriyet Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın terasında bulunan duvar şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılarak yola düştü. Apartmandan beton parçalarının düştüğü anda yolda kimsenin olmaması faciayı önlerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri, sokağı giriş ve çıkışları kapattı. Çevreye savrulan tuğla ve beton parçaları çevredekilerinde yardımıyla kaldırılırken, terasta incelemede bulunuldu.