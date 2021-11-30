RÜZGARDA TERASIN DUVARI YOLA DÜŞTÜ - Haberler
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RÜZGARDA TERASIN DUVARI YOLA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın terasında bulunan duvar yıkılarak yola düştü.

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın terasında bulunan duvar yıkılarak yola düştü.

Karabük'te öğle saatlerinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı. Hürriyet Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın terasında bulunan duvar şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılarak yola düştü. Apartmandan beton parçalarının düştüğü anda yolda kimsenin olmaması faciayı önlerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri, sokağı giriş ve çıkışları kapattı. Çevreye savrulan tuğla ve beton parçaları çevredekilerinde yardımıyla kaldırılırken, terasta incelemede bulunuldu.

RÜZGARDA TERASIN DUVARI YOLA DÜŞTÜ

RÜZGARDA TERASIN DUVARI YOLA DÜŞTÜ

RÜZGARDA TERASIN DUVARI YOLA DÜŞTÜ

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