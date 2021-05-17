RÜZGARDA KOPUP, SAVRULAN DOLAP KAPAĞI 2 KİŞİYE ÇARPTI

ANKARA'da, bir marketteki dondurma dolabının kapakları, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülüp savrularak 2 kişiye çarptı.

ANKARA'da, bir marketteki dondurma dolabının kapakları, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülüp savrularak 2 kişiye çarptı. Olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında bir markette meydana geldi. Market çalışanları, dün öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle iş yerinin önündeki eşyaları toplamaya başladı. Bu sırada dondurma dolabının kapağı, rüzgar nedeniyle savruldu. Kapak, iş yeri çalışanı 2 kişiye çarptı. Çalışanların hafif yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı