Rüzgarda kopup, savrulan dolap kapağı 2 kişiye çarptı
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Rüzgarda kopup, savrulan dolap kapağı 2 kişiye çarptı

Rüzgarda kopup, savrulan dolap kapağı 2 kişiye çarptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, bir marketteki dondurma dolabının kapakları, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülüp savrularak 2 kişiye çarptı.

ANKARA'da, bir marketteki dondurma dolabının kapakları, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülüp savrularak 2 kişiye çarptı. Olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında bir markette meydana geldi. Market çalışanları, dün öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle iş yerinin önündeki eşyaları toplamaya başladı. Bu sırada dondurma dolabının kapağı, rüzgar nedeniyle savruldu. Kapak, iş yeri çalışanı 2 kişiye çarptı. Çalışanların hafif yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.


Rüzgarda kopup, savrulan dolap kapağı 2 kişiye çarptı
Rüzgarda kopup, savrulan dolap kapağı 2 kişiye çarptı
Rüzgarda kopup, savrulan dolap kapağı 2 kişiye çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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