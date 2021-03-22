DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü

22.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:30

Rüzgarda kopan tabela, durağa düştüDENİZLİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın üçüncü katındaki tabeladan kopan parça, otobüs durağına düştü.

Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü

DENİZLİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın üçüncü katındaki tabeladan kopan parça, otobüs durağına düştü.

Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bağbaşı Yaylası'nda ulaşımı sağlayan teleferik, rüzgar nedeniyle gün boyu hizmet veremedi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir iş merkezinin 3'üncü katındaki tabeladan kopan parçalar ise, yola ve otobüs durağına düştü. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de tabelanın asılı kalan parçalarını indirdi.

DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Türkan Şoray Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DENİZLİ Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:34:48. #1.16#
title