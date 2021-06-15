Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler Kahramanmaraş'ta iki çocuk, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzledikten sonra öpme anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki çocuk, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzledikten sonra öpme anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Türkoğlu ilçesindeki Jandarma Komutanlığında yaşandı. Jandarmanın Kuruluş yıldönümü olması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına asılan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle katlandı. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki çocuk, katlanan Türk bayrağını düzledikten sonra önce öptü, sonra anlına getirdi. Çocukların görüntüleri takdir toplarken, yaşanan olay ise Jandarma binasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey