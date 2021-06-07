ANTALYA ŞİDDETLİ RÜZGAR ŞEMSİYELERİ UÇURDU, TURİSTLER TELAŞLA KAÇIŞTI

Antalya'nın Serik ilçesinde aniden ortaya çıkan şiddetli rüzgar 5 yıldızlı bir otelin havuz başındaki şemsiyeleri uçurdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde aniden ortaya çıkan şiddetli rüzgar 5 yıldızlı bir otelin havuz başındaki şemsiyeleri uçurdu. Bu sırada çevrede bulunan turistler savrulan şemsiyelerin kendilerine zarar vermemesi için telaşla kaçmaya çalıştı. Bir çocuk ise şemsiye kendisine çarpmadan son anda kurtarıldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde dün etkisini gösteren şiddetli rüzgar, 5 yıldızlı bir oteldeki şemsiyeleri uçurdu. Otelin havuz bölümünde bulunan büyüklü küçüklü şemsiyeler bir anda ortaya çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle sağa sola savrulmaya başladı. Bu sırada havuz kenarında bulunan ve bazıları şemsiyelerin altında oturan, aralarında çocukların da bulunduğu turistler korkuyla kaçıp uzaklaşmaya çalıştı. Turistlerden çoğu zarar görmeden şemsiyelerden kurtulmayı başarırken, bir çocuk ise savrulan şemsiye kendisine çarpmadan son anda bir kadın tarafından kucaklanıp, uzaklaştırıldı. Birkaç saniyelik rüzgarın etkisiyle yaşanan anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde bir anda şiddetini artıran rüzgarın şemsiyeleri sağa sola savurduğu, bu sırada turistlerin ise panikle koşarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı