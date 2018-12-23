Rüzgarda Çatısı Uçan Aile Perişan Oldu

Adana'da rüzgar nedeniyle evlerinin bir bölümünün çatısı uçan aile maddi imkansızlık nedeniyle çatıyı yaptıramadığı için yağmurlu ve soğuk havada çatısız evde yaşam mücadelesi veriyor.

Adana'da yaklaşık 20 gün önce çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok yerinde ağaçlar kökünden sökülüp devrilirken, bu rüzgar işsiz olan Timur Varhan'ı da vurdu. Varhan'ın eşi Ayşe, çocukları Aysima (10), Ziya (8), Habitcan (5) ve Leyla (1) için varını yoğunu ortaya koyarak yaptırdığı evi zarar gördü. Varhan yokluk nedeniyle 2 odalı, çatısı da kontrplaktan bir ev yaptırdı. Bu aşırı rüzgarlarda çatının bir kısmı uçtu. Varhan bu kez işsiz olduğu için çatının uçan kısmını bir türlü yaptıramadı. Rüzgardan sonra bir hafta boyunca yağan yağmurlarda aile perişan oldu.

4 çocuk annesi Ayşe Varhan, "Rüzgarlı gecede bir gürültüyle uyandık. Biz deprem oldu sandık ama evin çatısı uçmuştu. Kışın ortasında dışarıda kaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çatının üzerini naylonla kapladık ama rüzgar uçuruyor. Bu kez naylonların üzerine koyduğumuz taşlar içeriye düşüyor. Evimize giremiyoruz. Hayırseverlerin bize ellerini uzatmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA