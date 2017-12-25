Rüzgar Yarışmaları Başladı

25-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmaların ilk günü öğle saatlerinde sona erdi. Bugün yapılan yarışmada, sekiz bölge için, toplam 430 MW'lık başvuru alındı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (Teiaş) tarafından 24-30 Nisan 2015 tarihinde (3.000MW'lık) başvuruları alınan yarışmalar Ankara Çukurambar'daki Holiday Inn Otelinde bugün başladı. Saat 10'da açılmaya başlanan teklif zarflarından bazı bölgelerde yine eksi fiyat çıktı.

Bilindiği üzere Haziran 2017'de 710 MW'lık kapasite tahsisi yapılmış ve yarışmalardan eksi fiyatlar çıkmıştı. Kapasite açıklandığı halde Siirt bölgesine (30 MW) herhangi bir başvuru yapılmadı. Tekli başvuru olması nedeniyle yarışma yapılmadan verilen bölgeler ise; Artvin 30 MW, Bingöl 50 MW, Van (50MW) oldu.



Bu hafta içinde yapılacak 32 ayrı bölgedeki 2.130 MW'lık rüzgar kapasitesi için gerçekleştirilecek yarışmalarda, son günün oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Bugün yapılan yarışmada, sekiz bölge için toplam 430 MW'lık başvuru alındı. Bölgelere göre yarışma kazanan firmalar şunlar:



Amasya-Samsun (60 MW) için Doğages Elektrik Üretim A.Ş.'nin Doğages RES projesi (-0.88$/cent) ile 49MW, Ekores Enerji Üretim A.Ş'nin Taşova RES projesi (-0.55$/cent) ile 11 MW'lık kapasite tahsisi aldı.



Çorum-Kastamonu-Sinop (70MW) için RES Anatolia Holding A.Ş.'nin Topaz RES projesi (-0.66$/cent) ile 65 MW, Ekores Enerji Üretim A.Ş.'nin Kozcu RES projesi (-0.71$/cent) ile 5 MW'lık kapasite tahsisi aldı.



Antalya (100 MW) için Enyat Enerji A.Ş.'nin Alanya RES projesi (-1.18$/cent) ile 50MW, Dere Enerji A.Ş. D3 RES projesi (-0.57$/cent) ile 10MW, D1 RES projesi ile (-0.48$/cent) ile 10 MW alarak toplamda 20MW, Akhisar Enerji A.Ş.'nin Dökükdağı projesi (-0.52$/cent) ise 30 MW kapasite tahsisi aldı.



Bitlis-Muş (40MW) Bu bölgeye başvuru yapan iki proje aralarında 40 MW'ı paylaştı. Difer Enerji A.Ş.'nin Miskevank RES projesi (7.10$/cent) ile 20 MW, Beres Elektrik Üretim A.Ş.'nin Örenlik RES projesi (6.95 $/cent) ile 20 MW'lık kapasite tahsisi aldı.



Bolu-Düzce- Sakarya (30 MW) bölgesi için Günışığıges Elektrik Üretim A.Ş.'nin Günışığıges projesi (3.78$/cent) ile 30 MW'ın tamamını aldı.



Elazığ (40 MW) bölgesi için Buca Rüzgar Güneş Üretim A.Ş.'nin Buca RES projesi (-0.63$/cent) ile 40 MW'lık kapasitenin tamamını aldı.



Gaziantep-Kilis (40MW) bölgesi için Lacivert Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Lacivert RES projesi (-1.63$/cent) ile 40 MW'lık kapasite tahsisi aldı.



İstanbul (50 MW) için Gelgit Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Gelgit RES projesi (-1.71$/cent) ile 49,5 MW'lık kapasite tahsisi aldı. Kalan 0,5 MW'lık kapasiteyi Polat Enerji A.Ş.'nin İstanbul RES projesi (-0.65$/cent) kabul etti.