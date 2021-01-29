Rüzgar ve sağanaktan zarar gören Konyaaltı Sahili'nde onarım ve temizlik yapılıyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı zarar gören dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde onarım ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı zarar gören dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde onarım ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte önceki gün saatteki hızı 130 kilometreye ulaşan fırtına ve metrelerce yüksekliğindeki dalgalar nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bir spor alanı, yaklaşık 100 ağaç, 700 metre çit, yürüyüş yolları ve 400 metre korkuluk zarar gördü. Dalgalarla kum ve çakılın taşınması nedeniyle plajda da zarar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğünden 60 personel, sahilde çalışma başlattı. Ekipler, kum ve çakılları tazyikli suyla temizledi, zarar gören alanlarda onarım yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız