Rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde finansman maliyetleri düşüyor

Dünya genelinde 2015-2020 döneminde, güneş enerjisinde proje finansman maliyetleri 2010-2014 yıllarına göre yüzde 20, rüzgarda ise yüzde 15 azaldı.

Dünya genelinde 2015-2020 döneminde, güneş enerjisinde proje finansman maliyetleri 2010-2014 yıllarına göre yüzde 20, rüzgarda ise yüzde 15 azaldı.

Oxford Üniversitesi Sürdürülebilir Finans Programı tarafından hazırlanan "Enerji Dönüşümü ve Değişen Finansman Maliyetleri" raporunda, enerji projelerinin finansman maliyetlerinde son 20 yılda gerçekleşen değişiklikler analiz edildi.

Rapora göre, finans kuruluşları, yenilenebilir enerji projelerini daha az riskli, kömür projelerini daha riskli görürken, petrol ve doğal gaz projelerinin finansman maliyetlerinde ise çok az değişiklik kaydedildi.

Dünya genelinde yenilenebilir enerji projelerindeki artış sonucunda güneş santrallerinin finansman maliyetleri 2015-2020 döneminde 2010-2014 dönemine göre yüzde 20 azaldı. Bu oran kara rüzgar santrallerinde yüzde 15 ve offshore (deniz üstü) rüzgar santrallerinde ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

Finansman maliyetlerindeki düşüş bölgesel olarak farklılıklar gösterdi. Söz konusu dönemde, Avrupa'da deniz üstü rüzgar santrallerinin finansman maliyetlerinde yüzde 39 düşüş görülürken, Avustralya, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kara rüzgar santrallerinin finansman maliyetleri sırasıyla yüzde 41, yüzde 14 ve yüzde 11 azaldı.

Güneş enerjisi santrallerinin finansman maliyetleri Kuzey Amerika'da yüzde 32, Avrupa'da yüzde 27 geriledi.

Kömür santrallerinin kredi maliyetlerinde 10 yılda yüzde 56 artış

Kömür santralleri ve madenlerinin kredi maliyetlerinin ise keskin bir şekilde arttığı hesaplandı. Buna göre, kömür santrallerinin finansman maliyetleri 2010-2020 döneminde bir önceki 10 yıllık döneme göre yüzde 56, madenlerin kredi maliyetleri ise yüzde 65 yükseldi.

Kömür madenlerinin finansman maliyetleri, Kuzey Amerika'da yüzde 80, Avrupa'da yüzde 134 ve Avustralya'da yüzde 71 arttı.

Öte yandan, petrol ve doğal gaz üretim sektöründe finansman maliyetleri son 10 yılda istikrarlı seyretti ve yüzde 3 artış gösterdi. Buna rağmen, offshore petrol sektöründeki projelerde kredi maliyetleri yüzde 41 azaldı.

Oxford Sürdürülebilir Finans Programı Direktörü Dr. Ben Caldecott, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, finansman maliyetlerinin projeler açısından genel maliyetin temel belirleyicisi olduğunu belirtti. Caldecott, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji projelerinin finansman maliyetlerindeki düşüş, projelerin vergi mükellefleri açısından daha da ucuzlayacağı anlamına geliyor. Bu durum, enerji sektörünün hızla karbondan arındırılması açısından olumlu bir gelişme. Enerji sektöründeki iklim bağlantılı enerji dönüşümü riskleri, bazen uzak ve uzun vadeli riskler olarak değerlendiriliyor. Bulgularımız, kömür projelerinin maliyetlerinin arttığını ve yenilenebilir kaynakların kredi maliyetlerinin azaldığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki zorluk, bu durumun her coğrafyada aynı şekilde gerçekleşmediği ve iklim değişikliğiyle mücadele için kesinlikle gereken hızda olmadığı gerçeğidir. Özellikle, petrol ve doğal gaz projelerinin finansman maliyetlerinin artması gerekecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya