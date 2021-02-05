Rüzgar türbinleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası desteğiyle dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Rüzgar türbinleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası desteğiyle dönüyor

05.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:13
Rüzgar türbinleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası desteğiyle dönüyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Bursa'da kurulacak ve yıllık üretim kapasitesi 353.000.000 kWh olan Güriş Ulu RES projesine finansman kredisi sağladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Bursa'da kurulacak ve yıllık üretim kapasitesi 353.000.000 kWh olan Güriş Ulu RES projesine finansman kredisi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Güriş Grubu tarafından, Bursa'nın Keles ve İnegöl ilçe sınırları içerisinde inşa edilmekte olan 120,4 MW'lık kurulu güce sahip Ulu Rüzgar Enerjisi Santrali'ne 12 yıl vadeli finansman desteği sağladı.

Yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında önemli rol oynayacak santralde yıllık 353.000.000 kWh elektrik üretimi öngörülüyor.

45 yıldır Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir misyona sahip Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın portföyünün yüzde 49'u yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinden oluşuyor.

Bankanın sürdürülebilir kalkınma amacıyla desteklediği ve yeşil enerji için önemli bir kaynak olan rüzgar santrallerine sağlanan kaynakların portföydeki payını artırmaya devam etmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının ve rüzgar enerjisi yatırımlarının önemli olduğunu belirtti.

Öztop, şunları kaydetti:

"Finanse etmiş olduğumuz RES yatırımlarının, çevresel ve sosyal etkilerini her yönüyle inceliyor ve titizlikle değerlendiriyoruz. Bankamız için temiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarını yurt dışı kaynaklarla buluşturmak, söz konusu sektörlerin gelişmesini sağlamak, yerli ve milli projeler geliştirerek istihdam oluşmasını desteklemek önem arz ediyor. Düşük karbonlu bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyoruz. Kredi desteği verdiğimiz enerji projeleri arasında rüzgar enerjisi santrallerinin payı yüzde 31. Bu oran, bize gelecek yıllarda bu alana yönelik finansmanların daha da güçleneceğini gösteriyor."

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından finanse edilmiş ve üretime geçmiş RES tesislerinden yıllık ortalama 850 milyon kWh temiz ve yenilenebilir enerji elde edildiğini ve böylece yaklaşık 285 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Bugüne kadar 1.397 MW kurulu güçte 38 RES tesisinin projelerini değerlendiren Öztop, bankanın yenilenebilir enerji portföyünün yüzde 31'ini oluşturan RES projelerinden, toplam kurulu gücü 322 MW'a tekabül eden 21 santral üretime başladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Ali Sunal Feyza Aktan Guy Ritchie Didem Kınalı
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Nihat Özdemir
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rüzgar türbinleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası desteğiyle dönüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:16:16. #1.14#
title