RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
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RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA

RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, rüzgar türbininin 35 metre uzunluğundaki gövde bölümünün parçasını taşıyan TIR, kavşakta dönüş yapamayınca trafik durma noktasına geldi.

BURSA'da, rüzgar türbininin 35 metre uzunluğundaki gövde bölümünün parçasını taşıyan TIR, kavşakta dönüş yapamayınca trafik durma noktasına geldi. TIR'ın trafik polisleri ve firma yetkililerinin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından dönüş yapması dronla görüntülendi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den 34 KM 5910 plakalı TIR'a, rüzgar türbininin gövde kısmının 35 metrelik bölümü yüklendi. Sakarya'ya doğru yola çıkan TIR sürücüsü, Görükle Kavşağı'ndan İstanbul-Bursa-İzmir otobanına çıkmak için girdiği kavşaktan dönüş yapamadı. TIR'ın kavşakta kalması nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda trafik polisi sevk edildi. TIR'ın dönüşü, trafik polisleri ve firma yetkililerin yoğun çabasının ardından sağlandı. TIR nedeniyle oluşan araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi. TIR şoförünün yoluna devam etmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA
RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BURSA KALPLERİNİ ÇANTALARINDA TAŞIYORLAR
BURSA KALPLERİNİ ÇANTALARINDA TAŞIYORLAR
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RÜZGAR TÜRBİNİ GÖVDESİ YÜKLÜ TIR'IN DÖNÜŞÜ İÇİN YOĞUN ÇABA - Haberler
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