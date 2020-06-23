Rüzgâr telefon direğini devirdi
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Rüzgâr telefon direğini devirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aşırı rüzgar nedeniyle telefon direği devrilirken, o esnada şans eseri yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel bir kazayı önledi.

Rüzgâr telefon direğini devirdi
23.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:33

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aşırı rüzgar nedeniyle telefon direği devrilirken, o esnada şans eseri yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel bir kazayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi Işıklı kavşağında meydana gelen olayda aşırı rüzgar nedeniyle ahşap telefon direği devrildi. Bu esnada yoldan kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Direğin park halindeki araçların üzerine isabet etmemesi de büyük bir şans olarak değerlendirildi. Olayın ihbarı üzerine yetkili kurumlarca gerekli tedbirler alınarak devrilen direk olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Manşet

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