Rüzgar sörfünde Urla'ya Avrupa şampiyonluğu
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Rüzgar sörfünde Urla'ya Avrupa şampiyonluğu

Rüzgar sörfünde Urla'ya Avrupa şampiyonluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Estonya'da düzenlenen Techno 293-Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda Urla Deniz Kulübü milli sporcularından Artun Şenol, Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Estonya'da düzenlenen Techno 293-Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda Urla Deniz Kulübü milli sporcularından Artun Şenol, Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

21-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında Tallinn-Estonya'da düzenlenen Techno293-Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Urla Deniz Kulübü sporcusu Artun Şenol, Techno 293 U15 Erkekler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. 14 ülkeden 42 sporcunun yarıştığı Techno 293 U15 Erkekler kategorisinde Avrupa şampiyonluğunu elde eden Artun Şenol toplam sekiz yarışta üst üste birinci olarak bir rekora imza attı.

Hedefte Dünya şampiyonluğu var

Artun Şenol, 22-30 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Garda şehrinde düzenlenecek Techno293 Dünya Şampiyonası için çalışmalarına devam ediyor. Yarışı Urla Deniz Kulübü sporcularından Rüya Uğurlu U13 Kızlar Kategorisinde dördüncü, Buse Tunç ise U17 Kadınlar kategorisinde 14. sırada tamamladı. - İZMİR

Rüzgar sörfünde Urla'ya Avrupa şampiyonluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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