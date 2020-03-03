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Rüzgar sörfünde RS: X Dünya Şampiyonası sona erdi

Avustralya'nın Sorrento kasabasında düzenlenen 2020 RS: X Rüzgar Sörfü Şampiyonası tamamlandı.

03.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:26
Rüzgar sörfünde RS: X Dünya Şampiyonası sona erdi

'nın Sorrento kasabasında düzenlenen 2020 RS: X Rüzgar Sörfü Şampiyonası tamamlandı.

Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 ülkeden 46 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde olimpik milli sporcu Dilara Uralp yarışları 32. sırada tamamlarken, 23 ülkeden 70 sporcunun yarıştığı erkekler kategorisinde ise Onur Cavit Biriz 48. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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