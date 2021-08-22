Rüzgar sörfünde İzmir'deki Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rüzgar sörfünde İzmir'deki Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları tamamlandı

Rüzgar sörfünde İzmir'deki Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Rüzgar sörfünde İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışlarında dereceye girenler belli oldu.

Rüzgar sörfünde İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışlarında dereceye girenler belli oldu.

MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğinde 10 farklı kategoride 106 sporcunun yer aldığı organizasyon, üçüncü gün mücadeleleriyle tamamlandı.

Kadınlarda Fulya Ünlü birinci, Nimet Tülümen ikinci ve Elif Dağdeviren üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde ilk 3 sıra Ege Şefik Kut, Ertuğrul İçingir ve Ali Urgancı'dan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Ebru Şallı Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Mert Günok Lionel Messi Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rüzgar sörfünde İzmir'deki Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 23:14:23. #1.15#

title