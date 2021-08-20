Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı.

Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı.

MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğindeki yarışların ilk gününde 10 farklı kategoride 106 sporcu yer alıyor.

İlk gün yarışlarının ardından geçici sonuçlara göre kadınlarda Fulya Ünlü birinci, Elif Dağdeviren ikinci ve Nimet Tülümen üçüncü sırada yer alırken, erkeklerde ilk 3 sıra Ege Şefik Kut, Luis Ferdinand Göktepe ve Ali Urgancı'dan oluştu.

Yarın devam edecek organizasyon, 22 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz