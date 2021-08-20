Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı.

Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı.

MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğindeki yarışların ilk gününde 10 farklı kategoride 106 sporcu yer alıyor.

İlk gün yarışlarının ardından geçici sonuçlara göre kadınlarda Fulya Ünlü birinci, Elif Dağdeviren ikinci ve Nimet Tülümen üçüncü sırada yer alırken, erkeklerde ilk 3 sıra Ege Şefik Kut, Luis Ferdinand Göktepe ve Ali Urgancı'dan oluştu.

Yarın devam edecek organizasyon, 22 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Aleyna Tilki Deniz Akkaya Serdar Ortaç
Spor Gervinho Mesut Özil Ozan Tufan Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 21:23:33. #1.14#

title