Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak
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Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak.

Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak.

MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğindeki yarışlar, 10 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Bugün deneme yarışının yapılacağı organizasyonda yarından itibaren 3 gün boyunca 15 yarışın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yarışlar, 22 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak - Haberler Spor
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