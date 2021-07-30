Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları İzmir'de başladı
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Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları İzmir'de başladı

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları İzmir'de başladı
Anadolu Ajansı / Metin Aydemir - Haberler | Spor

Rüzgar sörfünde İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, ilk gün mücadeleleriyle start aldı.

Rüzgar sörfünde İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen Funboard Slalom Ligi 1. ayak yarışları, ilk gün mücadeleleriyle start aldı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Dikili Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğinde Çandarlı Doğu Plajı'nda düzenlenen yarışlarda 10 farklı kategoride 53 sporcu mücadele ediyor.

İlk ayak yarışlarında dereceye girenler, 1 Ağustos Pazar günü belli olacak.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yaptığı açıklamada, coğrafi olarak çok zengin bir ilçede yaşadıklarını ve sporun her dalına destek verdiklerini söyledi.

Denize kıyısı bulunan bir kent olarak su sporlarına ayrıca özen gösterdiklerini belirten Kırgöz, "Dolayısıyla Dikili'yi sporda daha çok gündemde göreceksiniz. Ses getiren bir ilçe olacağız. Katılan tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum. İnşallah hatasız, kazasız bir yarış olur. Rüzgarımız bol olsun." ifadelerini kullandı.

Akademisinden yetişen 29 sporcu ile yarışlarda yer alan eski milli sporcu Çağla Kubat, Dikili'nin her geçen gün sörfe daha uygun bir ilçe haline geldiğini söyledi.

Yarışa iyi hazırlandıklarını aktaran Kubat, "Çok iddialı, dereceler yapan sporcularımızla buradayız. Çocuk ve gençlere yöneldiğimiz için daha çok o yaş kategorilerine yükleniyoruz. Kendim de çocuklara destek olmak amacıyla yarışacağım. Fakat amacımız çocuklarımızın güzel yarışması ve tecrübe kazanması." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden Emre Gürsoy da güzel bir yarış olması dileğinde bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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