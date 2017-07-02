Rüzgar Sörfü: Slalom Türkiye Ligi

Rüzgar sörfünde Slalom Türkiye Ligi'nin ilk ayak mücadelesinin son gününde, yeterli rüzgar olmaması nedeniyle yarış yapılamadı.



Seferihisar Sığacık Akarca Plajı'nda 64 sporcunun katıldığı Slalom Türkiye Ligi'nin ilk ayak mücadelesinde, ilk gün olduğu gibi üçüncü ve son günde de yeterli rüzgar olmaması nedeniyle yarış gerçekleştirilemedi.



Ligdeki mücadele, 13-16 Temmuz'da Dikili, 3-6 Ağustos'ta Urla ve 17-20 Ağustos'ta Çeşme'de devam edecek.



Organizasyonda sadece dün yapılabilen yarışlara göre kategorilerinde ilk 3 sırada yer alanlar şöyle:



Genç kızlar: 1. Yağmur Güneri, 2. Melisa Çalışkan, 3. Sevginur Kurt



Kadınlar: 1. Lena Aylin Erdil, 2. Fulya Ünlü, 3. Çağla Kubat Diaz



Genç erkekler: 1. Ali Maga, 2. San Baylav, 3. Hüseyin Onur Onma



Erkekler: 1. Erkan Morgan, 2. Osman Atakan Sönmez, 3. Süha Kavi



Masterlar: 1. Ali Sinan Gerzile, 2. Doruk Hemen, 3. Mehmet Talat Aşıkoğlu