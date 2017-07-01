Rüzgar Sörfü: Slalom Türkiye Ligi

Rüzgar sörfünde Slalom Türkiye Ligi'nin ilk ayak mücadelesi Seferihisar ilçesinde bugünkü yarışlarla devam etti.



Seferihisar Sığacık Akarca Plajı'ndaki Slalom Türkiye Ligi'nde 64 sporcu mücadele ediyor.



Dün yeterli rüzgar olmaması nedeniyle yapılamayan organizasyonda, bugünkü yarışların ardından kategorilerinde ilk 3 sırada yer alanlar şöyle:



Genç kızlar: 1. Yağmur Güneri, 2. Melisa Çalışkan, 3. Sevginur Kurt



Kadınlar: 1. Lena Aylin Erdil, 2. Fulya Ünlü, 3. Çağla Kubat Diaz



Genç erkekler: 1. Ali Maga, 2. San Baylav, 3. Hüseyin Onur Onma



Erkekler: 1. Erkan Morgan, 2. Osman Atakan Sönmez, 3. Süha Kavi



Masterlar: 1. Ali Sinan Gerzile, 2. Doruk Hemen, 3. Mehmet Talat Aşıkoğlu



Yarınki yarışlarla tamamlanacak ilk ayak yarışlarının ardından ligdeki mücadele 13-16 Temmuz'da Dikili, 3-6 Ağustos'ta Urla ve 17-20 Ağustos'ta Çeşme'de devam edecek.