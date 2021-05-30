Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı belli oldu
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Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı belli oldu

Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı belli oldu
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı Seçme Yarışları, İzmir'in Urla ilçesinde yapıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı Seçme Yarışları, İzmir'in Urla ilçesinde yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 8 kulüpten 65 sporcu mücadele etti.

Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı'nın sporcuları, Tan Tandoğan, Elif Ercan, Ali Günem, Mimosa Meronia, Emir Gürsoy ve İdil Babaoğlu olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYF Başkanı Özlem Akdurak, "Spora alıştıran, spor disiplinine yönelten başta sporcu velilerini, kulüplerini, antrenörlerini, hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonra sadece gençlik sınıflarında değil, olimpiyata kadar gidecek bu yolda bunların ilk adım olmasını diliyor ve hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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