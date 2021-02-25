Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, Muğla'da düzenlenecek
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Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, Muğla'da düzenlenecek

25.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:17
Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 8-12 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 8-12 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kurs, 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde, Deniz Erkoca'nın eğitmenliğinde verilecek.

Öte yandan, D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu da aynı tarihlerde Adriana Kaya'nın eğitmenliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kurslara katılmak için 4 Mart Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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