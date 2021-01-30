Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Kursu Muğla'da düzenlenecek
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Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Kursu Muğla'da düzenlenecek

30.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:30
Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Kursu Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 1-5 Şubat tarihlerinde Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 1-5 Şubat tarihlerinde Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kurs, 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde, Deniz Erkoca'nın eğitmenliğinde verilecek.

D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu ise aynı tarihlerde, eğitmen Berk Uzel tarafından Tekirdağ'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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