: Rüzgar nedeniyle uçan çatı otomobillere zarar verdi

24.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:34

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı, otomobillere zarar verdi.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın çatısı uçtu.

Çatı, binanın altında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü, bir başka araca da zarar verdi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı olayda araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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