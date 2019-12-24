Rüzgar nedeniyle uçan çatı otomobillere zarar verdi
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Rüzgar nedeniyle uçan çatı otomobillere zarar verdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı, otomobillere zarar verdi.

24.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:34
Rüzgar nedeniyle uçan çatı otomobillere zarar verdi

'un ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın uçan çatısı, otomobillere zarar verdi.

İlçede saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki beş katlı bir binanın çatısı uçtu.

Çatı, binanın altında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü, bir başka araca da zarar verdi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı olayda araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rüzgar nedeniyle uçan çatı otomobillere zarar verdi
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