Rüzgar pencere uçurdu
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Rüzgar pencere uçurdu

26.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:14
Rüzgar pencere uçurdu

MANİSA'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın 5'inci katındaki kafeteryanın penceresi, yerinen çıkıp, yola düştü.

MANİSA'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın 5'inci katındaki kafeteryanın penceresi, yerinen çıkıp, yola düştü. Penreden kopan parçalar, park halindeki otomobilde zarara yol açtı.

Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi 1103 Sokak'taki 9 katlı bir binanın 5'inci katındaki kafeteryanın penceresi, bugün öğlen saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. Alüminyum çerçeve yaklaşık 15 metre yükseklikten sokağa düştü. Parçalanan çerçeve ve cam parçaları etrafa saçıldı. Park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana gelirken, o anda sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.


Rüzgar pencere uçurdu
Rüzgar pencere uçurdu
Rüzgar pencere uçurdu
Rüzgar pencere uçurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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