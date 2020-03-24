Rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
24.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:55
Karadeniz'de etkili olan rüzgarda yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kentte saatteki hızı 15 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Rüzgara rağmen bazı vatandaşların liman çevresinde gezdiği görüldü.
Bu arada rüzgarın, aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA