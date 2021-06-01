Rüzgar nedeniyle çatılardan düşen parçalar araçlara zarar verdi
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Rüzgar nedeniyle çatılardan düşen parçalar araçlara zarar verdi

Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Park halindeki aracın üstüne tahtaların uçma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Hasar gören araçlar İlçede etkili olan şiddetli rüzgar Rüzgarın etrafa uçurduğu çatı parçaları Polisin vatandaşları dikkatli olmaları konusunda anonsla uyarması Çatılardan uçan parçaların zarar verdiği araçlar...

Park halindeki aracın üstüne tahtaların uçma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Hasar gören araçlar

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar

Rüzgarın etrafa uçurduğu çatı parçaları

Polisin vatandaşları dikkatli olmaları konusunda anonsla uyarması

Çatılardan uçan parçaların zarar verdiği araçlar SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, rüzgar nedeniyle uçan çatılardan düşen tahtalar ve saçlar, park halinde bulunan 5 araca zarar verdi.

Rüzgar nedeniyle çatılardan düşen parçalar araçlara zarar verdi
Rüzgar nedeniyle çatılardan düşen parçalar araçlara zarar verdi
Rüzgar nedeniyle çatılardan düşen parçalar araçlara zarar verdi
Rüzgar nedeniyle çatılardan düşen parçalar araçlara zarar verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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