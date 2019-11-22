Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
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Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:43
Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

'ın ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sert rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Sert esen rüzgar nedeniyle, denizde yaklaşık 4 metrelik dalgalar oluştu. Mendireği aşan dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

Vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Amasra Belediyesinden, vatandaşların Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
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