Rüzgar marketin önündeki cips standını sürükledi

ANTALYA'da market önünde duran tekerlekli cips standı, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kepez ilçesinde bir marketin karşında duran tekerlekli cips standı, rüzgarın etkisiyle bir anda hareket etmeye başladı. Önündeki taşa takılan stant, daha sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenerek gözden kayboldu. Standın sürüklendiğini gören market sahibi Fatma Öztürk (40 ), genç bir kızla beraber dışarı çıkarak peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 20 metre ileride standı tutan market sahibi ile genç kız yere düşen cipslerle beraber standı geri getirdi. Standın rüzgarla hareket etmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'STANT KÖŞEYİ DÖNDÜ'

Cips standının rüzgardan dolayı yaklaşık 20 metre sürüklendiğini ifade eden Fatma Öztürk, "Dün çok rüzgar vardı. Ben içeride müşteriyle ilgileniyordum, bir anda gürültü oldu. Güvenlik kamerasına baktığımda standın gittiğini gördüm. O esnada ilk olarak genç kız koşarak dışarı çıktı. Ardından ben çıktım. Rüzgarın etkisiyle stant köşeyi döndü. Biz de arkasından koşup geri getirdik. Yaklaşık 20 metre sürüklendi. Korkuluklar olmasa stant yola düşerdi. Hala şaşkınlık içerisindeyim. Zaten sallanıyordu ama gideceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN