Rüzgar gücüyle dört denizi aşıp, İskenderun'a geldi
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Rüzgar gücüyle dört denizi aşıp, İskenderun'a geldi

Rüzgar gücüyle dört denizi aşıp, İskenderun'a geldi
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun organizasyonuyla Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan solo olarak teknesiyle aşan açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, yolculuğun son durağı İskenderun'a ulaştı.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun organizasyonuyla Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan solo olarak teknesiyle aşan açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, yolculuğun son durağı İskenderun'a ulaştı.

Artvin'in Hopa ilçesinden başlattığı 16 günlük yolculuğunda Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'i sadece rüzgar ve yelkenlerini kullanarak geçen açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, hiç durmadan solo olarak teknesiyle İskenderun'a geldi. Serüvenin zor ama doğayla başbaşa geçtiğini söyleyen Pamir, "1500 deniz mili yol alarak yolculuğumu İskenderun'da tamamladım. Burada federasyonumuz açık deniz branşının ülkemizdeki tanıtımı, yerleşimi ve hazırlıklarını konu alıyor. Hedef dört denizimizi dışarıdan yardım almadan parkuru tamamlamak. Gücünüz sadece yelken bunun için motor mühürlendi ve yelkenlerle bu turu tamamlıyorsunuz" dedi.

'UNUTULMAZ BİR SERÜVEN'İskenderun'a girişte bir sıkıntı yaşadığını ifade eden Pamir, "Sudaki bir cisim, dümen palası dediğimiz büyük bir torba veya çuvala benzer bir cisimdi. Yelkenleri küçülttüm hızımızı düşürüp pozisyon değiştirerek tecrübemiz ile devrilmeden kurtardık. Benim için anlamlı ve çok güzel unutulmaz bir serüven oldu" diye konuştu.

Rüzgar gücüyle dört denizi aşıp, İskenderun'a geldi
Rüzgar gücüyle dört denizi aşıp, İskenderun'a geldi
Rüzgar gücüyle dört denizi aşıp, İskenderun'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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