Rüzgar Erkoçlar Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerinden Tam Puan Aldı
26 yaşındayken kendi deyimiyle içinde hapsolduğu kadın bedenine veda edip erkek olan Rüzgar Erkoçlar paylaştığı havuz fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı.
26 yaşındayken kendi deyimiyle içinde hapsolduğu bedenine veda etti, cinsiyet değiştirip erkek olan Rüzgar Erkoçlar sosyal medya üzerinden paylaştığı havuz fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı. Erkoçlar geçtiğimiz günlerde yeni filmindeki öpüşme sahnesiyle gündeme gelmişti.
ÖPÜŞME SAHNESİ İÇİN ZORLANMADIM DEMİŞTİ
Rüzgar Erkoçlar, 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin fragmanında da yer alan öpüşme sahnesi hakkında, "Çok kısa ama ağır çekimde verilen bir sahne. Zaten bir geniş açıdan, bir de yakından toplamda iki defa çekildi. Yani çok tekrar yapmadık" dedi.
YORUMLAR (3)
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Helak olan kavimlerin yaşadığı hayatı yaşayan birini medya kahramanı yapanlar ALLAH sizdende hesap soracak Sapkınlığı özgürlük görenler ölüm meleği sizlerede gelecek birgünCevap Yaz 22 5 Yayından KaldırBUSE: Doğru1 Yayından KaldırAYLİN BAŞAK: Ağzına Salık Katılıyorum2 2 Yayından Kaldır