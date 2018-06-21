Rüzgar Erkoçlar Sosyal Medya Hesabından Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerinden Tam Puan Aldı

26 yaşındayken kendi deyimiyle içinde hapsolduğu bedenine veda etti, cinsiyet değiştirip erkek olan Rüzgar Erkoçlar sosyal medya üzerinden paylaştığı havuz fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı. Erkoçlar geçtiğimiz günlerde yeni filmindeki öpüşme sahnesiyle gündeme gelmişti.

ÖPÜŞME SAHNESİ İÇİN ZORLANMADIM DEMİŞTİ

Rüzgar Erkoçlar, 'Öğrenci Kafası: Soygun' filminin fragmanında da yer alan öpüşme sahnesi hakkında, "Çok kısa ama ağır çekimde verilen bir sahne. Zaten bir geniş açıdan, bir de yakından toplamda iki defa çekildi. Yani çok tekrar yapmadık" dedi.