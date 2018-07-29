Rüzgar Erkoçlar'ın Yeni İmajı Takipçilerinden Tam Not Aldı!
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla Türkiye'nin gündemine oturan Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı takipçileri tarafından tam not aldı.
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek erken olan ve Türkiye'nin gündemine oturan Rüzgar Erkoçlar, sosyal medya hesabında paylaştığı yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı.
"MALKOÇOĞLU GİBİ OLMUŞSUN"
Rüzgar Erkoçlar'ın instagram hesabından paylaştığı yeni imajını takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Erkoçlar'ın paylaşımına takipçileri, "Malkoçoğlu gibi olmuşsun" yorumunu yaptı.
YENİ FİLMİ BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren filmden beklenen başarıyı elde edemeyen Rüzgar Erkoçlar'ın oyunculuğa ara verip tekrardan DJ'liğe odaklandığı söylendi. Erkoçlar en son filmindeki öpüşme sahnesiyle magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.
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