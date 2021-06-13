Rüzgar enerjisine dikkat çekmek için internet üzerinden eğitim platformu oluşturuldu
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Rüzgar enerjisine dikkat çekmek için internet üzerinden eğitim platformu oluşturuldu

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Kültür Sanat

Rüzgar enerjisinde kurulu gücün hızla artmasıyla sektöre yönelik farkındalığın yükseltilmesi amacıyla internet üzerinden eğitim veren bir platform oluşturuldu.

Rüzgar enerjisinde kurulu gücün hızla artmasıyla sektöre yönelik farkındalığın yükseltilmesi amacıyla internet üzerinden eğitim veren bir platform oluşturuldu.

İzmir'de rüzgar enerjisi üretimi yapan bir firmanın genel müdürü olan Erman Kaya, AA muhabirine, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların hızla artmasıyla aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin sektöre ilgi duyduğunu söyledi.

Hem yeni başlayanlar hem de sektör profesyonelleri için Türkçe kaynak konusunda sıkıntılar yaşandığına işaret eden Kaya, yaklaşık 15 yıldır rüzgar enerjisi alanında çalıştığını, bilgiye ulaşım konusundaki sıkıntıları yaşadığını ifade etti.

Sektöre eğitim yönünden de destek olmak amacıyla gönüllü olarak internet üzerinden bir platform oluşturduklarını aktaran Kaya, "Rüzgar Adam" isimli platformun alternatiflerinden farklı olarak ücretsiz eğitim vereceğini dile getirdi.

Projenin 4 yıllık bir geçmişi olduğunu dile getiren Kaya, "Öğrencilerin ve ilgililerin bilgiye tamamen ücretsiz erişebileceği, rüzgar sektörüne dair A'dan Z'ye bütün bilgilere ulaşabilecekleri bir kanal kurmayı amaç edindik. İlk yayınımızı da 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü'nde yapacağız." dedi.

Videoların YouTube kanalında ve Rüzgar Adam platformunun sosyal medya hesaplarında yayınlanacağına değinen Kaya, "Videolara rüzgarın oluşumuyla başladık. Rüzgar enerjisi sektöründeki bileşenleri anlattık. Rüzgar türbinlerinin nasıl kurulduğu, nasıl çalıştığını alanında uzman isimlerle aktarmaya çalıştık." diye konuştu.

Rüzgar enerjisine dikkat çekmek için internet üzerinden eğitim platformu oluşturuldu
Rüzgar enerjisine dikkat çekmek için internet üzerinden eğitim platformu oluşturuldu
Rüzgar enerjisine dikkat çekmek için internet üzerinden eğitim platformu oluşturuldu
Rüzgar enerjisine dikkat çekmek için internet üzerinden eğitim platformu oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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