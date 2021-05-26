Rüzgar enerjisinden hidrojen üretimi çalışmaları hızlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rüzgar enerjisinden hidrojen üretimi çalışmaları hızlanıyor

Rüzgar enerjisinden hidrojen üretimi çalışmaları hızlanıyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Çiçekliyurt, Türkiye'de rüzgar enerjisiyle entegre edilebilecek hidrojen çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Siemens Enerji ile ortaklaşa hidrojen enerjisi konusunda çalışmalar yapıyoruz.

Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Çiçekliyurt, Türkiye'de rüzgar enerjisiyle entegre edilebilecek hidrojen çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Siemens Enerji ile ortaklaşa hidrojen enerjisi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmanın teknik boyutlarını Danimarka'da test ediyoruz. Bu konuda büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz."dedi.

Çiçekliyurt, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından çevrim içi ortamda organize edilen "İlk YEKA RES Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri" konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Küresel anlamda hidrojen ekonomisinin enerji sektöründe önemli bir gündem oluşturduğuna işaret eden Çiçekliyurt, yenilenebilir enerji kullanarak hidrojen elde etmek isteyen birçok ülke olduğunu söyledi.

Çiçekliyurt, ABD ve Avrupa'da hidrojen üretimini enerji altyapısında kullanmak isteyen şirketlerin aktif şekilde çalıştığını dile getirerek, "Türkiye'de rüzgar enerjisiyle entegre edilebilecek hidrojen enerjisi çalışmalarına hız verdik. Siemens Enerji ile ortaklaşa hidrojen enerjisi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmanın teknik boyutlarını Danimarka'da test ediyoruz. Bu konuda büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Enerjinin geleceği hidrojen ekonomisi üzerinde odaklanacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

İzmir'deki Ar-Ge merkezi

İzmir'deki Ar-Ge merkezi çalışmalarına yönelik yönetim ekibini genişlettiklerini belirten Çiçekliyurt, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 2019'un sonunda resmi Ar-Ge merkezi belgesini aldık. 2020'de yoğun işe alma ve eğitim faaliyetlerini yürüttük. Üstlendiğimiz projeleri artırdık. İzmir'deki Ar-Ge merkezinde, tam zamanlı çalışacak 70 mühendisi istihdam ettik. Ayrıca kadın mühendis istihdamına da özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiçekliyurt, Türkiye'nin denizlerinde kayda değer bir deniz üstü (offshore) potansiyel olduğunu belirterek, "Yeni bir alan olan 'offshore'da detaylı ve uzun soluklu çalışmalar yapılmalı. Mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışma ve projelerinde orta ve kısa vade için çalışırken ve bunlar hakkında uzun vadeli planlar yaparken offshore gibi alternatif teknolojileri de çalışmakta fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Sedat Peker Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın İlker Kaleli
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Ali Palabıyık Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rüzgar enerjisinden hidrojen üretimi çalışmaları hızlanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:41:08. #1.15#

title