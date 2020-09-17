Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 5-9 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 5-9 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları 10 Eylül'de alınan kurul kararıyla ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. Daha önce 6-10 Nisan 2020 olarak ilan edilen başvurular, 5-9 Ekim tarihlerine ertelenmişti. Kaynak: AA