Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 5-9 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi
17.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:34

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 5-9 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları 10 Eylül'de alınan kurul kararıyla ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Daha önce 6-10 Nisan 2020 olarak ilan edilen başvurular, 5-9 Ekim tarihlerine ertelenmişti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Nuran Erkul Kaya
Nuran Erkul Kaya
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Emmanuel Macron Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Tamer Tuna Vedat Muriqi Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 15:35:43. #1.15#
title