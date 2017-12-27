Rüzgar Enerjisi Ön Lisans İhalelerinde Üçüncü Gün

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin üçüncü gününde, 7 bölge için toplamda 590 megavatlık kapasite 16 şirkete tahsis edildi.



Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı ihaleler için 114 firmanın başvurusu alındı.



İhalelerde en düşük teklif, Karaman-Mersin bölgesi için verildi. Polat Enerji ve Sanayi AŞ, 250 megavatlık söz konusu bölgede -2,13 dolar/cent ile en düşük teklifi veren yatırımcı oldu. Şirket bu bölgede toplam 139 megavatlık kapasite tahsisine hak kazandı.



Karaman-Mersin bölgesinde, kilovatsaat başına -1,59 dolar/cent teklifle Makif Rüzgar Güneş Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'ye 49,5 megavat, Sarmaşık Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ de kilovatsaat başına -1,53 dolar/cent teklifle 49,5 megavat kapasitenin sahibi oldu. Kalan 12 megavatlık kapasitenin sahibi kilovatsaat başına -1,69 dolar/cent teklif veren Cerenges Elektrik Üretim AŞ'nin oldu.



Bartın-Zonguldak-Karabük bölgesi için düzenlenen ihalede 4 şirket yarıştı. Toplamda 30 megavatlık kurulu güç için kilovatsaat başına en düşük - 0,15 dolar/cent veren Yağmur Res Yenilenebilir Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ, kapasitenin tamamına sahip oldu. Şirketin burada kuracağı santralin adı Karabük RES olacak.



Toplamda 50 megavat kapasiteye sahip Ağrı-Iğdır Bölgesi için düzenlenen ihalede 2 şirket yarıştı. Kilovatsaat başına en düşük 7,27 dolar/cent veren Kocatepe Arslanlar Elektrik Üretim AŞ, 20 megavat kapasiteyi kazandı, Knot Enerji Elektrik Üretim AŞ ise kalan 30 megavat kapasitenin sahibi oldu.



Batman-Mardin-Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesi için düzenlenen ihalede 5 şirket yarıştı. Toplamda 60 megavatlık kurulu güç için Uranüsges Elektrik Üretim AŞ, kilovatsaat başına -1,12 dolar/cent vererek kapasitenin tamamına sahip oldu. Şirketin burada kuracağı santralin adı Uranüsges RES olacak.



Toplamda 40 megavat kapasiteye sahip Bayburt-Gümüşhane-Giresun Bölgesi için toplam 4 şirketin başvurusu alındı. Ömer Enerji Üretim Sanayi Ticaret AŞ kilovat saat başına -0,12 dolar/cent teklif vererek 30 megavat kapasitenin sahibi oldu. Kalan 10 megavatı ise kilovatsaat başına 7,29 dolar/cent ile Esyel Global Elektrik Üretim AŞ kazandı.



Erzurum bölgesi için 2 şirketin başvurusu incelendi. Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ihale şartlarına uymayan başvurusu kabul edilmedi. Toplamda 50 megavat kapasiteye sahip bölge için Yel Rüzgar Enerjisi Yatırımları ve Elektrik Üretim AŞ, kilovatsaat başına 5,64 dolar/cent vererek kapasitenin tamamına sahip oldu.



En yüksek ikinci kapasiteye sahip Bursa bölgesinde, en düşük teklifi veren 5 firmaya toplam 110 megavatlık kapasite tahsis edildi.



Bursa bölgesinde kilovatsaat başına -1,41 dolar/cent teklif veren BER Enerji Üretim Ticaret AŞ'ye 45 megavat tahsis uygun bulundu. Söz konusu bölgede, Umut Res Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'ye kilovatsaat başına -1,05 dolar/cent ile 30 megavatlık kapasite tahsis edildi.



Işık Res Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'ye kilovatsaat başına -1,05 dolar/cent teklifi ile 15 megavat tahsis edildi. Kalan 20 megavat ise 10'ar megavatlık kapasiteler halinde iki şirket arasında paylaştırıldı. Baysal Elektrik Üretim AŞ söz konusu alan için kilovatsaat başına -1,05 dolar/cent teklif verirken, NTP Elektrik Üretim Limited Şirketi aynı bölge için kilovatsaat başına -0,99 dolar/cent teklif sundu.



Böylece rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde bugün 16 şirkete 7 bölge için toplam 590 megavatlık ön lisans tahsis edildi.



Rüzgar enerjisi ihalelerinde, yatırımcılara 29 Aralık'a kadar kalan 740 megavatlık kapasite tahsis edilecek.