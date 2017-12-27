Rüzgar Enerjisi Ön Lisans İhaleleri

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin üçüncü gününde, 250 megavatlık Karaman-Mersin bölgesindeki en büyük kapasite 4 yatırımcı arasında paylaşıldı.



Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı ihalede, Karaman - Mersin Bölgeleri için teklif dosyaları açıldı. Söz konusu bölge için verilecek 250 megavatlık ön lisans için 70 firmanın teklif dosyaları incelendi, 38 firmanın başvurusu alındı.



Karaman - Mersin bölgesinde iki farklı proje için kilovatsaat başına -2,13 dolar/cent ve -1,52 dolar/cent teklif veren Polat Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ 124,20 megavat ve 14,8 megavat olmak üzere toplamda 139 megavatlık kapasitenin sahibi oldu. Şirketin kuracağı santrallerin adı Karaman RES ve Mersin RES olacak.



Aynı bölge için, kilovatsaat başına -1,59 dolar/cent teklif veren Makif Rüzgar Güneş Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne 49,5 megavat tahsis edildi. Kurulacak santralin adı Makif RES olacak.



Sarmaşık Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ de verdiği kilovatsaat başına -1,53 dolar/cent teklifle toplamda 49,5 megavat kapasitenin sahibi oldu.



Kalan 12 megavatlık kapasitenin sahibi kilovatsaat başına -1,69 dolar/cent teklif veren Cerenges Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin oldu. Şirket Cerenges RES santralini kuracak.



Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde bugün toplamda 590 megavatlık ön lisans verildi.



Rüzgarda 21-23 Haziran'da tamamlanan ön lisans ihaleleriyle toplamda 11 bölge için 710 megavatlık ön lisans verilmişti. 29 Aralık'a kadar devam edilecek rüzgar ön lisans ihalelerinde şirketlere 740 megavat kapasite daha tahsis edilecek.