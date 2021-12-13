Rüzgar enerji santraline yıldırım düştü, pervanesi alev aldı - Haberler
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Rüzgar enerji santraline yıldırım düştü, pervanesi alev aldı

Rüzgar enerji santraline yıldırım düştü, pervanesi alev aldı
Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de sağanak yağış sırasında yıldırım düşen fabrikanın rüzgar enerji santralinin pervanesi alev aldı.

ÇANAKKALE'de sağanak yağış sırasında yıldırım düşen fabrikanın rüzgar enerji santralinin pervanesi alev aldı. İtfaiye ekibi, pervaneye su sıkarak alevleri büyümeden söndürdü.

Ezine ilçesinin Balıklı köyünde bulunan peynir suyu işleyen fabrikanın rüzgar enerji santraline yıldırım düşmesi sonucu, pervanelerden biri alev alarak yanmaya başladı. Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ezine Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye aracının merdivenine çıkan itfaiye erleri, pervaneye su sıkarak alevleri büyümeden söndürdü.


Rüzgar enerji santraline yıldırım düştü, pervanesi alev aldı

Rüzgar enerji santraline yıldırım düştü, pervanesi alev aldı

Rüzgar enerji santraline yıldırım düştü, pervanesi alev aldı

Rüzgar enerji santraline yıldırım düştü, pervanesi alev aldı

Rüzgar enerji santraline yıldırım düştü, pervanesi alev aldı

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