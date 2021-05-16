RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
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RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj, 3 gün kuvvetli esen rüzgarla dağıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj, 3 gün kuvvetli esen rüzgarla dağıldı. Ancak rüzgarın etkisini kaybetmesi ve denizin durgunlaşmasıyla müsilaj boğazın geniş bir kesimini yeniden kapladı.

Marmara Denizi'nin yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılığı ve deniz canlılarını da olumsuz etkiliyor. Beyaz, köpüksü ve yapışkan özelliği olan deniz salyası, geçen günlerde 3 gün süreyle etkili olan poyrazla büyük ölçüde dağıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilaj üzerinde rüzgar hareketlerinin etkisinin görüldüğünü söyledi.

Ancak poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte deniz yeniden durgunlaştı. Bir süreliğine dağılan müsilaj da, bugün yeniden boğazın geniş bir kesimini kapladı. Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, poyrazın durması ve ve rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte müsilajın yeniden görülmeye başladığını belirterek, "Ama bu kez müsilaj çok durmayacaktır. Çünkü hava bir süre sonra ısınacak. Dün bir miktar yağmur da yağdı ve bunun da etkisi oldu. Birkaç gün gözlemledikten sonra durumla ilgili daha net konuşabiliriz" dedi.

RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI
RÜZGAR DURDU, ÇANAKKALE BOĞAZI'NI YİNE DENİZ SALYASI KAPLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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