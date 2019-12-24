Rüzgar çatı uçurdu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu.
Sabah saatlerinde şiddetlenen rüzgarın 5 katlı bir binanın çatısını araçların üzerine uçurması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısının araçlara zarar verdiği ancak herhangi bir yaralanma yada can kaybının olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin ve polisin bina etrafında önlem aldığı başka bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. - SAMSUN