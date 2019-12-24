Rüzgar çatı uçurdu

24.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:39

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu.



Sabah saatlerinde şiddetlenen rüzgarın 5 katlı bir binanın çatısını araçların üzerine uçurması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısının araçlara zarar verdiği ancak herhangi bir yaralanma yada can kaybının olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin ve polisin bina etrafında önlem aldığı başka bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA