Rüzgar çatı uçurdu
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Rüzgar çatı uçurdu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu.

24.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:39
Rüzgar çatı uçurdu

'un ilçesinde saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu.


Sabah saatlerinde şiddetlenen rüzgarın 5 katlı bir binanın çatısını araçların üzerine uçurması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısının araçlara zarar verdiği ancak herhangi bir yaralanma yada can kaybının olmadığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin ve polisin bina etrafında önlem aldığı başka bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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