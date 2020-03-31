Rüyasında gördüğü "Askıda Erzak" uygulamasını uyandığında hayata geçirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Rüyasında gördüğü "Askıda Erzak" uygulamasını uyandığında hayata geçirdi - Haberler
Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Rüyasında gördüğü "Askıda Erzak" uygulamasını uyandığında hayata geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir işletmeci "Askıda Kahve" ve "Askıda Ekmek" uygulaması olarak bilinen sistemle yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik "Askıda Erzak" uygulaması başlattı.

31.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:03
Rüyasında gördüğü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir işletmeci "Askıda Kahve" ve "Askıda Ekmek" uygulaması olarak bilinen sistemle yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik "Askıda Erzak" uygulaması başlattı.

Ayvalık'ın tanınmış reklam ve tabela işletmecisi Tuncel Kabasakal'ın gece rüyasında gördüğü ve sabah uyandığında da hemen kolları sıvayarak hayata geçirdiği "Askıda Erzak" uygulaması halkın büyük ilgisini gördü.

İlk etapta Ayvalık'ın tanınmış bir yerel marketler zincirinin şubesinde başlatılan uygulamanın, market zincirinin ilçe genelindeki 11 şubesinde de hayata geçirileceği öğrenildi.

İlginç olduğu kadar örnek uygulamayla ilgili olarak Tuncel Kabasakal, gece rüyasında gördüğü sistemi sabah uyanınca kendine ait atölyede yaptığı askı ile hayata geçirdiğini söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor süreçte ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Kabasakal, "Bunun yanı sıra da en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik kapsamında da el ele verip bu zor günleri hep birlikte aşmayı hedefledik" dedi.

"Askıda Erzak" uygulamasına daha ilk dakikalarda hayırseverlerden yoğun bir talebin gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tuncel Kabasakal, "İnşallah bu uygulamanın devamını da Ayvalık halkı ile birlikte getireceğiz. Bu uygulamanın aslında şimdiye kadar çoktan hayata geçirilmesi gerekiyordu. Ama bunu hayata geçirmek bize nasip oldu. İhtiyaç sahibi insanlarımıza bu uygulamayla ekonomik katkı sağlayabilmek için müşterilerimizin, arkadaşlarımızın ve Ayvalık halkının desteğini bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Haberler
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Haberler
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haberler
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Genel Başkanımız' ifadesini kullandı
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Guido Senia Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Rüyasında gördüğü "Askıda Erzak" uygulamasını uyandığında hayata geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:38:25. #1.14#
title