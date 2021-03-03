Rüyası çektiği filme ilham oldu, 3 ödül kazandı

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu'nun "Boğulmanın Adabı" isimli kısa filmi, 16 festivale kabul edilip 5'inde ise en iyi uluslararası film dahil olmak üzere pek çok ödüle aday gösterildi.

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu'nun "Boğulmanın Adabı" isimli kısa filmi, 16 festivale kabul edilip 5'inde ise en iyi uluslararası film dahil olmak üzere pek çok ödüle aday gösterildi. Son olarak 7. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali'nde ödül kazanan film, festivallerde toplamda 3 ödülün sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu'nun senaryosunu yazıp yönettiği Boğulmanın Adabı isimli kısa filmi, uluslararası ve ulusal çok sayıda festivale kabul edildi. Filmiyle festival yolculuğuna başlamadan önce Cannes Film Festivali'nin Kısa Film Köşesi bölümüne de kabul edilen Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu, burada sektör profesyonellerinin görüşleri eşliğinde atölyelere katılıp, filmin festival stratejisini oluşturdu.

RÜYASINDAN ETKİLENDİ

Filmiyle 3 ödül kazanan Sertaç Koyuncu, gördüğü bir rüyadan etkilenerek senaryosunu kaleme aldığı 30 katlı bir apartmanın asansöründe geçen filminin özetini ise "Bir sabah 30 katlı bir apartmandaki yedi apartman sakini, farklı sebeplerle dört kişilik tek bir asansöre doluşur. Apartman yöneticisi hakkında şikayetlerde bulundukları sırada asansör arızalanır. Kabindeki tansiyon giderek yükselecektir" diyerek anlattı.

Uluslararası prömiyerini Amerika Birleşik Devletleri Alexandria'da gerçekleştirilen film, toplam bir yıllık süreçte Fransa'dan İtalya'ya, Belçika'dan İspanya'ya kadar 10 farklı ülkenin önemli film festivallerinde resmi uluslararası seçkilere kabul edildi. Film, toplam 16 festivalde yer alırken bunlardan 5'inde en iyi uluslararası film dahil olmak üzere pek çok ödüle aday gösterildi. Boğulmanın Adabı, geçen yılki Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği'nin Giovanni Scognamillo anısına düzenlediği 7. Gio Ödülleri kapsamında Kısa Film Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Kısa film, son olarak 120 ülkeden 3 bin 304 filmin başvurduğu 7. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali'nde Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında 8 dalda ödüle aday gösterilirken bunlardan En İyi Ses ve En İyi Görsel Efekt ödüllerinin sahibi olmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı